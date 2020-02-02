مسؤول بشركة البريقة: صنع الله يحاول زيادة معاناة المواطنين وقفل ميناء البريقة بطبرق قرار خاطئ

أخبار ليبيا 24 -خاص

رأى، خيرالله صالح المريمي، رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، أن إعلان حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة في طبرق من قبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار خاطئ ومحاولة لزعزعة السلم الاجتماعي بالمنطقة الشرقية ومحاولة لخلق أزمة في الوقود، لن ينجح صنع الله فيها.

وقال المريمي، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، “إن ميناء البريقة هو عبارة عن رصيف لاستقبال منتجات النفط وليس رصيفًا لتصدير النفط الخام”.

وأضاف، “نطمئن كل المواطنين بأن وقود البنزين متوفر ويصل إلى ميناء رأس المنقار في بنغازي والشركة تغطي رقعة جغرافية كبيرة وليس لدينا أزمة وقود”.

وأكد، أن خزانات الوقود في مستودع طبرق مخزونها جيد وغير مقلق، مشيرًا إلى بنغازي تزود كل المدن حتى مدينة البيضاء ودرنة.

وقال المريمي، “إن الأمم المتحدة هي من تشرف على توزيع الوقود حسب جداول معدة لذلك وشحنات الوقود تصل تباعاً ولديهم لجنة عقوبات ولن يستطيع صنع قطع الوقود على الليبيين”.

وأضاف، “أن إشاعة نقص الوقود إشاعة مغرضة وغير صحيحة والغرض منها زعزعة استقرار الوضع”.

وقال، “نحن مسؤولين عن توفير الوقود في كل الأوقات وعلى المواطنين الثقة في شركة البريقة والعاملين فيها كذلك الشركات المحلية الناقلة للوقود التي تعمل في كل الأوقات”.