مالية الوفاق: ارتفاع عائدات الضرائب في 2019 إلى 1,582 مليار دينار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، ارتفاع حصيلة عائدات ضرائب الدولة في العام الماضي إلى 1.582 مليار دينار.

وقال بومطاري، إن مصلحة الضرائب تمكنت من استرجاع أنفاسها والبدء في تصاعد معدلات التحصيل الضريبي، مؤكدا أن الوزارة أولت جزء من اهتمامها خلال العام 2019 لمصلحة الضرائب، وذلك بفضل تكاثف جهود موظفي المصلحة من إدارة وعاملين، وفق ما نشرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك”.

وأشار بومطاري، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن الضرائب تلعب دورا هاما في دعم الميزانية العامة، مضيفا أن المتابع للاقتصاد الوطني يلاحظ تراجع هذا الدور بدء من عام 2011، وذلك بسبب تذبذب الوضع الاقتصادي وتأثيرات الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.

وأوضح البيان، أن حصيلة الضرائب حققت زيادة لكن بنسبة أقل مقارنة بالعام 2018 بدلا من العام 2012، الذي اتخذه الوزير سنة أساس، لتصبح زيادة الحصيلة بنسبة 86%، بحسب الرسم التوضيحي المرفق مع البيان.

وتتباين أرقام وزير المالية مع الأرقام المعلنة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان الإيراد والإنفاق للعام 2019، إذ تقل حصيلة الضرائب البالغة 946 مليون دينار بقيمة 634 مليونا عن الأرقام المعلنة من قبل الوزير.