لجنة من وزارة الصحة تتفقد مستشفى الأطفال بنغازي

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زارت اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب بلدية بنغازي وذلك للوقوف عن كثب على الأوضاع الصحية بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي.

واطلعت اللجنة من خلال الزيارة الميدانية على واقع الخدمات الصحية بمستشفى الأطفال لمتابعة خدماتها ومرافقها الصحية والوقوف عن كثب على المشاكل الفنية المتمثلة في نقص السعة السريرية بسبب تزايد عدد المرضى بمستشفى الأطفال نتيجة موجات البرد والنزلات والأمراض المصاحبة لفصل الشتاء.

والتقت اللجنة مدير عام مستشفى الأطفال المكلف و عدد من مسؤولي المكاتب والأقسام في إطار متابعة مرافقه وأقسامه وتحديد الاحتياجات الفعلية والامكانيات المتاحة لتسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافية طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية والاحتياجات من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية وتدارس المشاكل الصحية العالقة والصعوبات التي تواجهها.

وتتلخص مهمة اللجنة في وضع حلول سريعة وعاجلة لفتح غرف إضافية داخل المستشفى و متابعة أعمال التوسعة والتطوير والمشاريع والمزمع تنفيذها و حصر الاحتياجات الفعليه الطارئة من الكوادر والأجهزة الطبية والأدوية ومتابعة القضايا العالقة

وأكدت اللجنة أنه تم من خلال الزيارة التوصل إلى حجم المشاكل في نقص السعة السريرية بالمستشفى وذلك من خلال تفعيل قسم للأطفال بمعدل 50 سرير بمركز بنغازي الطبي حيث ستصل السعة السريرية إلى 100 سرير مستقبلا.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح القسم بشكل فعلي خلال أسبوع وذلك بعد تجهيزه بالمعدات والأسرة ليساهم ذلك في تخفيف العبء على مستشفى الأطفال.

وأضافت باستمرار عملها بمدينة بنغازي لحين حل مشكلة نقص السعة السريرية والتي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها لوزير الصحة ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل ، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

وكان مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي، شهد خلال هذا الشهر ازدحامًا شديدًا وارتفاعًا في عدد دخول الحالات بأقسام الإيواء؛ بسبب أمراض الشتاء (ارتفاع الحرارة ونزلات البرد والتهابات الصدر ) .

ودعت مدير مكتب الإعلام بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، هدى كويري،إلى ضرورة تفعيل العيادات المجمعة، وذلك للتخفيف من العبء الواقع على كاهل المستشفى .

كويري أشارت إلى أن تزايد الحالات يستنزف المستلزمات والأدوية ويقلل من قدرة الأطقم الطبية والطبية المساعدة على العطاء بالشكل المطلوب .

وقالتمدير مكتب الإعلام إن “القدرة الاستيعابية لمستشفى الأطفال فقط 350 سرير، ويستقبل حالات من جميع المدن الليبية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا” .

وأشارت كويري إلى أن هناك خطر من إصابة الأطفال بالعدوى لأن جهازهم المناعى ضعيف بسبب المرض” .

وكشفت أن اجتماعا طارئا عقد مساء الجمعة داخل إدارة المستشفى برئاسة نائب المدير العام جلال العبار، ورؤساء الأقسام لوضع الحلول المناسبة لأزمة تزايد أعداد المترددين على المستشفى كما تم استدعاء عدد من الأطباء الاستشاريين .