لانعدام المعايير الصحية .. الظّواهر السّلبيّة تغلق مطعمي بمنطقة القوارشة ضبط كل المخالفين ومن يتواجد من مُلاك وعاملين بالمطاعم

أخبار ليبيا 24 – أمن

بعد رصد مُخالفات لا تُعد ولا تحصي، ولسوء وقذارة المشهد وانعدام المعايير الصحية جهاز الظواهر السلبية يغلق مطعمي “القاهرة”، و”زهرة قنفودة”، بمنطقة القوارشة بعد رصد مُخالفات لا تُعد ولا تحصي .

وقام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم بإغلاق مطعم “القاهرة” للوجبات الخفيفة الذي كان يعمل بطرق غير قانوينة ولا صحية منها انعدام معايير وشروط المهنه واستعمال زيوت أكل تالفة للقلي وعدم وجود مخزن خاص ولسوء تهوية .

كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين مايعني عدم التزامهم بالشروط الواجب توفرها لمزاولة العمل نهائيًا .

وفي ذات الشأن، أقفل الجهاز مطعم ” زهرة قنفودة ” الذي يعمل بطاقم غير شرعي ويزاول عمله في طبخ الطعام، و الإعداد دون أي معايير صحية تتصدرها قذارة المعدات المستخدمة لفرم اللحوم ناهيك عن الروائح الكريهة التي تعم المكان دون اهتمام، بالإضافة إلى وجود مخزن غير صحي خارج المطعم ملئ بالأتربة والخردة وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية بتاتًا .

وأشار الجهاز إلى أنه تم ضبط كل المخالفين ومن يتواجد من مُلاك وعاملين وإغلاق المحال وإحالتهم بموجب تقرير لجهات الاختصاص حتى يكونوا عبرةً لمن يعتبر .