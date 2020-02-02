سبورت أولمبيك يكرم أبطاله المتوجين في بطولة الصداقة

نجح سبورت أولمبيك في حصد 8 قلائد مقسمة بين 4 قلائد ذهبية و 4 قلائد فضية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم نادي سبورت أولمبيك احتفاليه أمس السبت قام خلالها بتكريم رياضييه المتوجون بمراكز متقدمة خلال بطولة الصداقة الدولية للكاراتية بمدينة الحمامات في تونس شهر ديسمبر الماضي .

وقام النادي بتكريم الرياضيين الذي حصدوا الذهب والفضة في البطولة، وشارك نادي سبورت أولمبيك في البطولة بعدد 17 رياضي في مختلف الفئات والأوزان.

حيث نجح في حصد 8 قلائد مقسمة بين 4 قلائد ذهبية و 4 قلائد فضية، وتم تكريم مؤيد خالد الفيتورى الحاصل على ذهبية وزن اقل من 30 أشبال و زيد أحمد المشيطي صاحب ذهبية اقل من 35 أشبال، و نزار قيس بن حميد بطل فئة اقل من 30 أداني .

وأيوب عادل رابح المتوج بذهبية أقل من 52 كبار، وتم تكريم البطلة الدولية الصغيره غفران سالم عمر وتحصلت علي الترتيب الثاني لفئة الإناث .

ويعتبر نادي سبورت اولمبيك من أبرز اندية لعبه الكاراتية و تأسس عام 2015 وتعتبر هذه المشاركه الدولية هي الثانيه له .

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