جنائي درنة يقبض على تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة

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ألقت عناصر البحث الجنائي في درنة القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات والهواتف المحمولة وأسطوانات الغاز.

وأفاد مصدر أمني، أن عملية القبض جاءت بعد ورود عدة بلاغات بخصوص سرقات متكررة، حيث استنفر البحث الجنائي عناصره لملاحقة العصابة الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبي جرائم السرقات.

وبعد جمع المعلومات حول المشتبه مفادها قيام أشخاص عاطلين عن العمل ومقيمين في درنة بتكوين عدة تشكيلات عصابية تخصص في ارتكاب جرائم سرقة، من سرقة سيارات وهواتف محمولة وأسطوانات غاز ومضخات مياه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.

وبالانتقال بهم إلى مقر البحث الجنائي، ومواجهتهم بوقائع السرقة اعترفوا بارتكابهم لجرائمهم، كما أدلوا بمكان جميع المسروقات التي سرقوها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.