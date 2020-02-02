بتهمة جلب المرتزقة .. مجلس النواب الليبي يستعد لمقاضاة تركيا والوفاق أمام مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت صحيفة البيان الإماراتية إن لجنة قانونية بمجلس النواب بصدد إعداد مذكرة سيتولى المجلس رفعها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة الحكومة التركية والرئيس رجب أردوغان، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وكل من يثبت تورطه في تجنيد ونقل واستعمال المرتزقة داخل الأراضي الليبية.

وأضافت البيان في تقرير لها، أن المذكرة تعتمد على القانون الدولي المتعلق بالمسألة ومنه الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، كما تسعى منظمات مجتمع مدني ليبية لملاحقة ومحاصرة رعاة “المليشيات” الليبية وجالبي المرتزقة للبلاد.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن مصادر برلمانية ليبية قولهم إن التنديد الإقليمي والدولي بتجنيد ونقل آلاف المرتزقة من شمالي سوريا إلى الغرب الليبي واستقطاع ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي لدفع أجورهم، لم يعد كافياً، وخصوصاً أنها تكاد تكون المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه التصرفات على مرأى ومسمع من العالم، ويتم نقل صورها في وسائل الإعلام، ويعترف بها السراج نفسه، ولا تنفيها السلطات التركية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أكد فيها أن الميليشيات التشادية، التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق تتلقى تمويلات مباشرة من “حكومة السراج”.

وأضاف الميهوب لدينا معلومات مثبتة عن تلقي تلك المجموعات الإرهابية تمويلات من حكومة السراج والمصرف المركزي، حيث تأتي أموال النفط إلى المصرف المركزي، ويتم تمويل هذه الميليشيات عن طريق أسامة جويلي.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن قوات الجيش الوطني تتعامل بكل حرفية مع المرتزقة في الجنوب الليبي، مؤكداً أنها سترد بقوة وحسم، كما أنها ستحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للميليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا.

وتابع الميهوب المجلس الرئاسي أصبح مجلساً إرهابياً وليس مجلساً للوفاق، وإنه لا يمثل ليبيا، وخاصة أن المجلس غير دستوري وافتقد شرعيته من كل الاتجاهات، ويرعى الإرهاب، كما أنه يمثل خطورة على ليبيا والمنطقة بشكل عام .