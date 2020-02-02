النصر يخسر ويتأهل لربع نهائي الكونفيدرالية حل النصر ثانيًا برصيد 8 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع جوليبيا المالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر فريق كرة القدم بنادي النصر أمام حوريا الغيني بنتيجة هدفين مقابل لاشئ اليوم الأحد على ملعب بيترو سبورت في العاصمة المصرية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات .

تقدم حوريا بهدف في الدقيقة 12 بواسطة هابا، وأضاف نيكيما الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 76 .

وبهذا الفوز تأهل حوريا بتصدره المجموعة برصيد 14 نقطه فيما حل النصر ثانيًا برصيد 8 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع جوليبيا المالي صاحب 8 نقاط .