المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة تحذر من فيروس “كورونا”
أخبار ليبيا24- خاص
حذرت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة من فيروس “كورونا” ومانجم عنه من حصد للأرواح في عدد من مدن العالم.
وطالبت المنظمة في بيان لها المواطنين أخذ الحيطة والحذر من هذا المرض الذي يتفشى بسرعة بين البشر في دول متقدمة.
ووجهت المنظمة النداءات العاجلة للمؤسسات الدولية والإقليمية لمساعدة ليبيا في تخطي مخاطر هذا الفيروس وإيجاد أدوية وقائية لما تمر به الدولة الليبية من ظروف وانقسام.
وناشدت المنظمة الهيئات الصحية ووزارتي الصحة بالحكومتين باتخاذ الإجراءات الإحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام يدعو إلى القلق تحسباً لأي طارئ قد يهدد صحة المواطن في ليبيا.
وطالبت المنظمة من منظمة الصحة العالمية المساعدة على تعزيز مراقبة المرض والإستعداد للتكفل بالحالات المحتملة.
وباشرت الخميس وزارة الصحة في الحكومة الليبية في الإجراءات الوقائية في مطار بنينا الدولي وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل “كورونا”.
وشرعت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ في تنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، بفحص القادمين.
ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه، حيث تأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بفيروس كورونا في دولة الصين وبعض الدول الأخرى.
وأكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول.
وأشار الفسي إلى أنه تم توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص، لافتا إلى أنه ستتم إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا كشف الخميس أن وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز بدأت بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي .
وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.
وأضاف الجازوي أن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية, البرية,البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.