المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة تحذر من فيروس “كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

حذرت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة من فيروس “كورونا” ومانجم عنه من حصد للأرواح في عدد من مدن العالم.

وطالبت المنظمة في بيان لها المواطنين أخذ الحيطة والحذر من هذا المرض الذي يتفشى بسرعة بين البشر في دول متقدمة.

ووجهت المنظمة النداءات العاجلة للمؤسسات الدولية والإقليمية لمساعدة ليبيا في تخطي مخاطر هذا الفيروس وإيجاد أدوية وقائية لما تمر به الدولة الليبية من ظروف وانقسام.