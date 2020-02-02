المستندات تكشف فساد الثني .. يأمر بترسية توريدات من تركيا بـ40 مليون دينار بالمخالفة لأحكام القضاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مستندات واقعة فساد بطلها رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، بمشاركة وزير التعليم بحكومته فوزي بومريز؛ من خلال ترسية توريدات من تركيا بقيمة 40 مليون دينار لصالح المؤسسات التعليمية بعد انتهاء العام، بالمخالفة للقانون.

مخالفات الترسية كشفتها الشركات المقدمة على العطاء، حيث أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة استئناف البيضاء ضد وزير التعليم بالحكومة الليبية، ورئيس لجنة العطاءات الرئيسية في الوزارة؛ للطعن على القرار الصادر باعتماد الترسية، لتقبل المحكمة الطعن شكلا وفي الطلب المتعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.

قرار المحكمة استند إلى خطاب هيئة الرقابة الإدارية التي أوقفت من خلاله إجراءات التعاقد مع الشركة التركية وفقا لقرارها رقم 1-1-10-4049 المؤرخ في 22 من سبتمبر 2019، كما استند أيضا إلى تعميم ديوان المحاسبة خطابا إلى جميع الجهات والوزارات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمصارف بعدم التعامل مع الشركات التركية.

ومن جهتها، اقترحت وزارة التعليم في الحكومة الليبية عبر خطاب رسمي موجه إلى الثني، بإلغاء الترسية في محاضر لجنة العطاءات بالوزارة، لأنها جاءت بالمخالفة، وخصوصا أنه لم يتم بعد توقيع العقود مع الشركات التي تمت الترسية عليها، وطالبته بالتكليف المباشر لإتمام “الصفقة”.

ومنذ 3 أسابيع، كشف أحد موظفي إدارة الوسائل التعليمية، أن التوريدات دخلت المخازن دون أي أوراق تفيد بتفاصيلها أو الجهة الموردة أو حتى القيمة المالية، رغم أن بومريز أشرف بنفسه على استلامها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الثني كلف بالترسية؛ من أجل حصول نجله على نسبة 10% من الصفقة بالمخالفة لأحكام القضاء.