الغزالي : مجلس النواب لم يحدد أسماء الأعضاء المشاركين في اجتماع جنيف

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نفى عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي لـ”أخبار ليبيا24″أن يكون مجلس النواب قدد حدد أسماء المشاركين في اجتماع جنيف حول ليبيا.

وأبدى الغزالي التخوف من اجتماع جنيف وتمنى ألايكون الاجتماع لتحديد الكراسي والوظائف والسباق عليها.

وقال النائب :”إن كان لتيار الإخوان المسلمين والميليشيات حضور سيكون فاشلا ولايمكن لنا الحضور لأنه سيكون اجتماع عنوانه خيانة الوطن وستكون له أبعاد خطيرة”.

وأفاد الغزالي :”لاحوار مع الخونة والميليشيات وخاصةً بعد وصول المرتزقة إلى طرابلس سيكون الحوار هو الاقتتال حتى تتحرر طرابلس منهم، ويجب أن نقف مع الجيش الوطني ونسانده بكل مانملك لتحرير ليبيا من الخونة والمرتزقة وغيرهم”.

وأضاف عضو مجلس النواب :”أن اجتماع الصخيرات كان في وقت مبكر ولم نتفطن لبعض الأشياء أما الآن الأمور تزداد وضوحاً بعد كل اجتماع”.

وأفاد الغزالي أنه بعد تحرير طرابلس سيجلس الليبيين مع بعض ونحن لانرفض الحوار بل أن يكون حوار ليبي ليبي بدون وساطة أو دخول الأجنبي تحت أي مسمى، والحوار مع الإخوان سيكون مسبة ولعنة تاريخية.

وتابع عضو مجلس النواب :”أما عن وضع مدينة سرت فهي آمنة جداً وسكانها مرتاحين وليس لديهم أي مشاكل، الوقود والغاز متوفر ويمكن لسكانها التحرك والسفر إلى الشرق في أي وقت حتى بعد منتصف الليل”.

ويضيف الغزالي :”كل الأجهزة الأمنية تعمل للحفاظ على استقرار المدينة والتخوف من وجود خلايا نائمة قد تتعاون مع الجانب الآخر لتشكل خطراً وهذا مرفوض”.

وأشار النائب إلى أن القوات المسلحة متواجدة مابين الهيشة والوشكة والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة مدروسة وتحت التكتيك العسكري.