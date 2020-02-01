من مصراتة..مقتل القيادي “الكسكاس” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

من مصراتة..مقتل القيادي “الكسكاس” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم السبت أن آمر سرية المدفعية في قوات مصراتة التابعة لقوات الوفاق المدعو منصور علي محمد القداري الشهير “الكسكاس” قتل إثر الاشتباكات ضد القوات المسلحة في طرابلس.

وأوضح المصدر أن القداري من مواليد 1963 ومن سكان مدينة مصراتة قتل نتيجة لضربة استباقية دقيقة نفذت بواسطة مدفعية القوات المسلحة الليبية ووجهت على نقطة تجمع تابعة لوات الوفاق في محور الكريميةطرابلس.

وأشار المصدر إلى أن القيادي “الكسكاس” خرج يوم أمس الجمعة في إحدى التجمعات التحريضية من مدينة مصراتة ويهدد ويتوعد ويحرض ضد القوات المسلحة الليبية.

يشار إلى أن آمر سرية المدفعية في قوات مصراتة التابعة لقوات الوفاق المدعو منصور علي محمد القداري خرج في مقطع فيديو في أواخر يناير المنصرم موجهًا التحية للمدعو نعمان بن عثمان ومدير قناة ليبيا الأحرار سليمان دوغه على ما أسماه قيادتهم للجبهة الإعلامية للتصدي لما وصفه بالعدوان على طرابلس.