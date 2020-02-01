مكافحة الإرهاب.. الجهد العسكري والأمني وحده لا يكفي إنّ التّصور بأن القضاء على الإرهاب وأفكاره المتطرفة سيكون فقط أمنيًا هو تصوّرٌ قاصرٌ

أخبار ليبيا24- آراء حرة

يُمثّل التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب بكافة أشكاله، تحديًا كبيرًا ومصدرَ قلق لكل المجتمعات في وقتنا الحاضر على اختلاف جنسيّاتها وأعراقها ودياناتها، وبالتالي؛ فقد باتت مكافحته على درجة عالية من الأهمية وخيارًا حتميًا للجميع؛ لمنع تطوره ونموه وانتشاره.

وفي ليبيا، التي برزت معاناتها من توغل الإرهاب فيها على عدة فترات، والتي زادت حدته خلال السنوات العشر الماضية، أصبح منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها على درجة عالية من الأهمية، حيث عبأت السلطات قواها واستنفرت أجهزتها، الممثلة في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، لممارسة أنشطتها ومهامها بشكل فعّال لأجل مواجهة التطرف، الذي هدد استقرار المجتمع وأودى بحياة المئات من أفراده خلال السنوات الماضية.

وبالفعل، فقد حققت أجهزة الدولة في ليبيا نجاحات بارزة متمثلة في اجتثاث الجماعات الإرهابية التي استولت لفترات، على عدة مدن ومناطق وحوّلتها إلى إمارات محكومة بمفاهيم متشددة وأفكار مشوهة وأحكامًا مغلظة تمثلت في بتر الأطراف وقطع الرؤوس.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تكفي مكافحة التطرف والإرهاب عسكريًا وأمنيًا فقط، أم أن هناك أدوات وآليات يكون لها دور موازي للدور الذي تقوم به أجهزة الجيش والأمن؟

إن ظاهرة الإرهاب المتطورة أصبحت من أخطر الجرائم الإنسانية، التي تمارسها العناصر المتطرفة، داخل المجتمعات؛ فهي لا تهدد أمن الدول وأجهزتها العسكرية والأمنية فحسب، بل أصبحت تزعزع استقرار كافة مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية، وتسبب ذلك في الكثير من الخسائر للمجتمع برمته.

ولذلك؛ فإن التصور بأن القضاء على الإرهاب وأفكاره المتطرفة، سيكون فقط بالخطط الأمنية والعسكرية والقانونية، هو تصور قاصر، حيث أن نجاح مكافحة الإرهاب عسكريًا وأمنيًا، قد لا تكون على نحو فعّال، ولهذا فإن التعاون بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع، ليس في إدانة الإرهاب والتطرف العنيف فحسب، بل في مكافحته عبر استراتيجية متعددة الأبعاد، سيكون لها أثرًا طويل الأمد.

إن معرفة وتوضيح مفهوم الإرهاب وإبراز العوامل والدوافع المختلفة المؤدية إليه وآثاره وطرق مواجهته، سيكون له دور كبير في مكافحته، التي تتطلب جهدًا كبيرًا يقع على عاتق كافة مؤسسات المجتمع، التعليمية والثقافية والرياضية والدينية، تبدأ بالتحصين وتوجيه خدمة لمصلحة المجتمع والمصالح العامة الوطنية.

وبالتالي؛ فإن على المؤسسات العامة والخاصة، الدينية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والرياضية ومراكز الشباب والكشافة وجمعيات الهلال الأحمر والاتحادات الطلابية والنقابات، ألّا تقف موقف المتفرج والاكتفاء ببيانات التأييد والشجب والتنديد، بل عليها أن تبادر في المشاركة الفعلية في مكافحة الإرهاب والتطرف والتوعية بحقيقة خطره على المجتمع ويكون ذلك عن طريق الندوات والمحاضرات والدروس والبرامج الإرشادية وزيادة الأنشطة الثقافية والرياضية، وغيرها من البرامج، التي يكون لها الأثر الفعلي داخل المجتمع، خاصة في المناطق التي تم تحريرها.

إن قيام تلك المؤسسات بدورها كشريك حقيقي للجيش وأجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب، سيساهم بشكل حقيقي في تثقيف ووعي وتحصين المجتمع ضد التطرف؛ حتى لا يقع فريسة لمحاولات تجنيد أبنائه للمنظمات الإرهابية.

ولعل من أبرز تلك المؤسسات هو هيئة الإعلام والثقافة، التي يعول عليها بشكل كبير في تثقيف المجتمع وتوعيته عبر البرامج التوعوية والتثقيفية والفنية، كالأفلام الوثائقية والمسرحيات وغيرها.