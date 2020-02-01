مسؤول بشركة البريقة يحذر من البناء العشوائي على خطوط شحن الوقود في طبرق

مسؤول بشركة البريقة يحذر من البناء العشوائي على خطوط شحن الوقود في طبرق البناء العشوائي في طبرق يطال خطوط نقل الوقود

أخبار ليبيا 24-خاص

حذّر، عيد حدوث المنصوري، مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، مواطني طبرق من البناء العشوائي على خطوط توصيل الوقود من البنزين والديزل التي توصل الوقود من الميناء إلى المستودع الرئيسي.

وطالب المنصوري، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، المجلس التسييري لبلدية طبرق من مخاطبة مصلحة التخطيط العمراني بوضع حد لظاهرة البناء العشوائي، التي بدأت تطال خطوط شحن الوقود، الممتدة لنحو 24 كيلو مترا ونصف وبقطر 10 بوصة من ميناء البريقة في طبرق إلى المستودع الرئيسي بمنطقة المرصص غربي المدينة.

وأضاف المنصوري، أن خطوط الشحن الآن أصبحت داخل المزارع وتشكل خطرًا محدقًا وتمنع فرق الصيانة بالقيام بأعمالها المناط بها. وأفاد المنصوري، أن الخطوط تنقل الديزل والكيروسين والبنزين.

وقال، “نحن في انتظار عمل اللجنة التي شكلها رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق للمرور على الخط وتحديد المسار وتحديد البناء العشوائي على هذه الخطوط المهمة وإزالتها”.