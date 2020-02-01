مركز الرقابة على الأغذية يحذر من تناول البصل الذي يحتوي على بقع تعفن تعفن البصلة يشير إلى وجود مركب (الأفلاتوكسين) الذي يتسبب في مرض سرطان الكبد القاتل

أخبار ليبيا 24 – صحة

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، من تناول البصل المتعفن أو طبخه، حتى إذا كان يحتوى حتى على بقعة تعفن صغيرة، مشيرا إلى أنه يتسبب في تطور مرض السرطان.

ونقل المركز تحذيره عن علماء المركز الطبي “Health Line” في الولايات المتحدة، الذي أكد أن تعفن جزء من البصلة هو إشارة إلى وجود مركب (الأفلاتوكسين aflatoxin)، الذي يتسرب في ظروف معينة على النباتات الورقية، وهذا المركب يظهر على السطح الخارجي للبصل أو تحته على شكل بقعة سوداء،

وذكر المركز، أن هناك أسبابا تزيد من خطر ترسب (الأفلاتوكسين)، منها الرطوبة العالية، وحرارة التخزين غير الصحيحة، وتأثير الحشرات، والتماس مع الماء الملوث، حيث يسبب دخول هذا المركب إلى الجسم مرض سرطان الكبد القاتل، وفق الباحثين، وفق ما نشر المركز على صفحته في “فيسبوك” اليوم السبت.

وأشار الباحثون، إلى أن التسمم بمركب (الأفلاتوكسين) قد يؤدي إلى الموت، مشددين على ضرورة استخدام البصل الجيد الخالي من هذه البقع والعفونة تماما، وعدم استخدام البصل المتعفن نهائيا حتى بعد رمي المنطقة المتعفنة.

وأكد الباحثون، أن البصل السليم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С، ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تكافح البكتيريا المرضية والفيروسات.

وأضافوا أن مكونات البصل تساعد في تمييع الدم وتخفض مستوى الكوليسترول فيه، وتزيل الترسبات على الأسنان وتخفض من خطر تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية، علاوة على هذا يفيد تناول البصل عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بما فيها السل والتهاب القصبات والشعب الهوائية والالتهاب الرئوي