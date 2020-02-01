حفتر يستقبل سلامة في بنغازي لبحث الهدنة سلامة يلتقي حفتر بعد يومين من إحاطته أمام مجلس الأمن

أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، في مقر القيادة العامة ببنغازي.

ولم يقدم مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أي تفاصيل حول فحوى الزيارة، التي جاءت بعد يومين من إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن.

وكان سلامة، قد ذكر في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن، يوم الخميس، أنه سيلتقي حفتر بعد يومين لبحث هدنة وقف إطلاق النار في غرب ليبيا، مشيرًا إلى أن محادثات جنيف الخاصة بالمسار السياسي للحوار الليبي ينبغي أن تبدأ سريعا.

قال سلامة، في إحاطته، إن الهدنة في غرب ليبيا بقيت “حبرًا على ورق” في ظل القصف العشوائي على طرابلس، داعيًا إلى تجديد الجيش الوطني وحكومة الوفاق بالتزامهما الصريح باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد سلامة، أن حفتر لم يؤكد مشاركته بعد في محادثات جنيف، التي قال إنه “ينبغي أن تبدأ سريعا”.