المسماري: السراج خضع للتفتيش في مطار “شارل ديجول” أثناء عودته من الكونغو

السفارة الليبية بالوفاق في باريس تقدمت بمذكرة احتجاج إلى الخارجية الفرنسية

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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، أحمد المسماري، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خضع للتفتيش والبحث في مطار شارل ديجول في باريس أثناء عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المسماري أوضح ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق في باريس تقدمت بمذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الفرنسية”.

 

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