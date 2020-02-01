المرصد السوري: 64 مقاتل من ضمن الذين توجهوا إلى “ليبيا” باتوا في “أوروبا”

أخبار ليبيا24

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 64 مقاتل من ضمن المرتزقة الذين توجهوا إلى العاصمة الليبية طرابلس لقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق باتوا في أوروبا.

وأضاف المرصد السوري أنه تم توثيق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 72 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وأوضح المرصد أن القتلى من المرتزقة السوريين قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الجرحى والقتلى يتم نقلهم إلى ثلاث نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.

وأفاد المرصد أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس تتواصل بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من “المرتزقة” إلى هناك، إذ ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 2900 “مرتزق”.

وذكر المرصد السوري أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”.

وأشار المرصد السوري إلى الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبقوا هؤلاء للوقوف في وجه قوات النظام التي تشن عمليات عسكرية بدعم روسي في حلب وإدلب، بحسب المرصد السوري.