البعثة الأممية: حفتر أكد مشاركتهم في محادثات اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف المشير حفتر يستقبل غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز في مقر القيادة العامة بالرجمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تأكيد القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر عن مشاركتهم في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، المزمع عقدها قريبا في جنيف.

جاء ذلك خلال لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع المشير خليفة حفتر اليوم السبت في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وذكرت البعثة الأممية، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مناقشة المسارين السياسي والاقتصادي.

وقد احتضنت العاصمة برلين في 19 يناير الماضي مؤتمرا حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية 5+5 لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.