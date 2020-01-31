نقل مقاتلين أجانب إلى ليبيا خطرٌ يهدّد دول الجوار الدول الجوار الليبي تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع ليبيا لمنع تسلل إرهابيين إلى بلادها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تشهد عدّة مدن في غرب ليبيا، أوضاعا أمنية متدهورة؛ بسبب النزاع المسلح الدائر في ضواحي طرابلس ومناطق أخرى، وشكّل ذلك خطرا على دول الجوار التي ترى سلطاتها أن بلدانها أصبحت مهددة بخطر تسلل عناصر إرهابية إليها عبر الحدود الليبية.

هذا الخطر ازداد كثيرا، بعد إرسال تركيا مئات المقاتلين السوريين لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في معاركها ضد قوات الجيش الليبي، في محيط العاصمة طرابلس وشرق مدينة مصراتة، إضافة إلى مقاتلين متطرفين فارين من مدينتي بنغازي ودرنة.

مقاتلون أجانب

وتأكيدا لذلك، قال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي تمكن من رصد مجموعة من تنظيم الدولة “داعش” في غرب ليبيا، مشيرا إلى أن هناك مخطط تركي يتم تنفيذه بالتنسيق مع تنظيم داعش، المتواجد في ليبيا لزعزعة استقرار وأمن البلاد، على حد قوله.

من جهة أخرى، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال إحاطتها لمجلس الأمن الخميس، وصول آلاف المقاتلين الأجانب الذين يدعمون حكومة الوفاق إلى طرابلس، بدعم من دولة أجنبية لم يسمِّها، داعيا بالوقت ذاته إلى الكف عن هذه التصرفات المتهورة والالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

في حين تحدثت الصحفية الأميركية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات (ليندسي سنيل)، عن تفاصيل دقيقة حول تجنيد تركيا “مرتزقة سوريين” للقتال في ليبيا إلى جانب قوات حكومة الوفاق، قائلة:- “جرى بالفعل تحديد عناصر داعش ونقلهم إلى ليبيا، إنه دعم واضح للإرهاب وانتشار الإرهاب”.

مخاوف دول الجوار

مما دفع دول الجوار الليبي في مقدمتها الجزائر وتونس إلى إعلان حالة الطوارئ على حدودها مع ليبيا، وتشديد الأمن في مناطقها الواقعة قرب الحدود الليبية؛ لأن حكومات الجزائر وتونس تعلم يقينا المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تحل على بلدانها إذا تنامى الإرهاب لديها كما حصل ذلك في ليبيا خلال السنوات السابقة.

ويرى المراقبون للشأن الليبي، أن مخاطر نقل عناصر داعش لا تهدد ليبيا فقط، وإنما تهدد جوارها الإقليمي، خصوصا أن عناصر من تنظيم الدولة تحمل جنسيات دول الجوار الليبي وبعض الدول الأوروبية، وقد وجدت الفرصة للخروج من دائرة الصراع في العراق وسوريا، وتبحث عن المكان البديل في شمال إفريقيا ولتكون ليبيا إحدى وجهات التنظيم للاختباء فيها.

الليبيون في الموعد

ولكن الليبيون كانوا في الموعد،عندما واجهوا التنظيمات الإرهابية بإمكانيات بسيطة وطردوهم من بنغازي ودرنة وسرت التي تسلل إليها أعداد كبيرة من داعش، وقضوا على الكثير منهم من بينهم قادة مطلوبين دوليا، وسيكون الليبيون دائما في الموعد لمواجهة الإرهابيين؛ لأنهم يرفضون وجودهم في البلاد.

وسيكون الوضع الأمني متدهور في غرب ليبيا والمهدد بشكل كبير من قبل التنظيمات الإرهابية، تحديا آخر لليبيين؛ لإثبات أنفسهم أمام العالم أنهم شعب رافض للإرهاب، ويرغب في الاستقرار واستعادت أمنه مجددا، ويسعى إلى السلم المجتمعي لبلاده ولكافة أنحاء المنطقة.