من منطقة الفتايح..شقيق الشيخ “عبدالسلام صداقة” يروي لـ”أخبار ليبيا24″ تفاصيل اختطافهم علي يد “داعش” وتصفية أخيه

أخبار ليبيا24- خاص

أشاع الإرهابيين طيلة سيطرتهم على مدينة درنة القتل والرعب والدمار، فلم ينجو من إجرامهم بشر ولاحجر، قتلوا النساء والشيوخ والأطفال ولم يحترموا أشهر حرم ولا مناسبات ولا مقرات دينية ولا أهل العلم.

كل من خالفهم كان مصيره الموت والتهديد والاعتقال والتعذيب والتهجير، حاولوا فرض عقيدتهم على أهالي المدينة حاولوا تأسيس أجهزة مختلفة تابعة لهم من ديوان حسبة ومحاكم، حاولوا تغيير المناهج التعليمية وإلغاء بعض المواد والدروس.

أثر وجود الإرهابيين في المدينة على حياة المواطنين إذ تسببوا في نقص المواد الأساسية الغذائية والمحروقات بانواعها، توقفت كافة المناشط الثقافية والرياضية في مدينة الثقافة، وصار هم الناس الترقب والانتظار للتخلس من هؤلاء المجرمين.

كثير من شباب ورجال درنة أعلنوا رفضهم لهذه التنظيمات أعلنها بعضهم صراحة فكان مصيرهم الموت أو التهديد وغيرهم عملوا ضد الإرهابيين بطرق كثيرة مختلفة إلى أن تم لهم الأمر وتحررت مدنيتهم من سرطان الإرهاب وشره.

ومن ضمن جرائم الإرهاب التي رصدتها “أخبار ليبيا24” قضية اغتيال الشيخ عبدالسلام صداقة شيخ مسجد إمام مسجد الفتايح بعد اختطافه هو وإخوته من المسجد بعد اتهامه بأنه يحكم بغير ما أنزل الله.

يقول شقيق الشيخ عبدالسلام ، فهيم علي صداقة :”أخي شيخ الدين والعرف ويعرفه أهل درنة، أنعم عليه برزق واسع، وتعرض بشكل متكرر لمضايقات من تنظيم داعش”.

ويضيف صداقة :”اتهموا أخي بأنه يحكم بعرف بغير ما أنزل الله وما إلى ذلك من أفكارهم، ألغوا مؤسسات الدولة ولابد من وجود بديل لحل المشاكل بين الناس وهو العرف وأخي كان شيخ قبيلتنا، كنا نطلب منه أن نترك منطقة الفتايح لكنه يرفض ويردد “نتقوهم بالله”.

ويتابع فهيم :”أخي بنى مسجدًا في منطقة الفتايح مسجد “صداقة” بالقرب من مصنع الدقيق في يوم من أيام عام 2015 م أنهينا صلاة العشاء لنفاجأ بمحاصرة المسجد من قبل أفراد تنظيم داعش الإرهابي”.

ويواصل صداقة :”كان أفراد التنظيم ملثمين، ونقلونا إلى مشتل البحوث وضعوا أخي وحده وأنا وأخي فرج في غرفة معا وبعد حوالي ساعة فتحو الباب فطلبوا منا المغادرة سألنهم عن أخي عبد السلام فقالو لنا نحن نتحفظ عليه وتعالوا غدا لمقر المحكمة الإسلامية”.

ويؤكد بالقول :”في اليوم التالي طلب أخي فرج أن ينزل إلى مدينة درنة ونزل فعلا عن طريق منطقة مرتوبة وتوجهت أنا إلى “المحكمة الإسلامية” ليطلب مني الانتظار لحين حضور القاضي ويدعي “أبو مريم” وهو مصري الجنسية وحضر يرتدي “برنوس” وبندقية كلاشن كوف “مطوية” وبيده حقيبة يد”.

ويضيف فهيم :”دخل القاضي المكتب وبعد أن جردوني من كل منقولاتي ومنها الهاتف دخلت خلفه قال لي بلهجته المصرية :”إن لديهم ملاحظات على أخي وأنه سيمكث معهم ليومين قبل أن يتم إطلاق سراحه فقلت له :”إن أخي مريض ويحتاج لعلاجه”، فقال لي :”أحضر له علاجه ونحن نهتم به”.

ويروي صداقة بعض تفاصيل تلك الأحداث :”خرجت وعند نزولي استقبلني شخص تونسي وبلهجته التونسية أخبرني أنه سيوصلني ويسلمني حوائجي ومضطرًا ركبت معه ليعود بي إلى “البحوث” وهو السجن المتعارف عليه للدواعش في الفتايح”.

وقال فيهم :”عند دخولنا قالي لي أنت متحفظ عليك وأدخلوني في غرفة وأغلقوا الباب علي لم أعرف ما الذي يعدونه لي لكن عند دخولنا لم أشاهد وجود أي أحد وأنا في الغرفة وجدت قطعة حديدية وبحكم أن لدي خبرة في اللحام أمسكت بالقطعة ووجهت ضربات لنقاط ضعف الباب وكان ليس متينًا خلعتة ولا أعرف كيف خرجت وأنا صاحب البنية الضخمة”.

ويتابع صداقة حديثه لنا :”الوقت كان قرابة المغرب والأمطار تهطل لا أعرف كيف ببنيتي هذه تمكنت من القفز من أعلى السور ووزني تقريبا 160 كيلو وصلت إلى منزل خالد المسماري هما الوحيدون المتواجدون في الفتايح أسعفوني بالماء “ريقي ناشف” وقلت لهم لا أريد أن أسبب لكم مشاكل أخذت منهم كاشف ضوء ودخلت للوادي”.

ويقول :”الوادي كان وعرًا ملىء يالصخور والأشواك وأنا أنتعل حذاء بنعل سيء اضطررت لنزع ملابسي وتثبيت النعل على رجلي ووصلت لعائلة أحفيظة المسافة حوالي خمسة كيلو متر لا أعرف كيف قطعتها، وكان بالقرب منهم منزلًا مهجورًا دخلت واختبأت به”.

ويضيف فيهم :”لديهم أجلكم الله كلاب كانت جزءًا من عذابي في تلك الليلة، بقيت في ذلك المنزل قرابة الساعة ومن ثم بدأت بالنداء عليهم فخرج الشباب وأسعفوني بالماء واتصلت بأخي فرج من أحد هواتفهم ونسقوا نقلي إلى درنة”.

ويقول صداقة :”وصلت إلى شقة أخي عبد العزيز حوالي الساعة الثلاثة فجرا ووقعت على فراش كأني مغمىً علي لم أحس بنفسي إلا اليوم التالي استقيظت لم أحس برجلي من الجروج والأشواك والألم، واجتمع الأهل والأصدقاء،”.

ويؤكد بالقول :”بعد ايام من محاولتنا الاتصال برقم أخي عبد السلام كان دائما هاتفه مقفل إلى أن رن هاتفه في أحد الأيام فرد علينا أحد افراد التنظيمات الإرهابية وسألنه عن أخي فقل إنه بخير طلبنا منه سماع صوتة ففتح مكبر الصوت وتحدث معه عبد العزيز وقال أخي عبد السلام إنه بخير وأغلق الخط”.

ويضيف فيهم :”بعد حوالي خمسة وثلاثين يوم تحررت الفتايح من الدواعش وتوجهنا إلى هناك وبحثنا عن أخي ولم نجد له أثر إلى أن نشر تنظيم داعش إصدارهم على الإنترنت وهو خاص بتصفية أخي كانوا قد قيدوا يديه وأطلق أحد الإرهابيين الرصاص في رأسه ودفعه برجله داخل حفرة تم إعدادها”.

ويقول صداقة :”نحن من سكان الفتايح طبيعة الأرض في الإصدار المصور لتنفيذ عملية التصفية تختلف عن طبيعة المنطقة، إلى أن حضر إلينا جارنا يرعى أغنامه وأخبرنا عن وجود “تبة” من الطين تحوم حولها الكلاب ذهبنا إلى المكان هناك علامات تطابقت مع الفيديو الذي بثه التنظيم”.

ويؤكد بالقول :”أحضرنا جرافة وقمان بالحفر لنجد جثة أخي عبد السلام كما هي لم تتحلل لا يوجد به إلا تجويف الرصاصة التي أطلقت عليه وكان قد دفن على عمق اثنين متر نقلناه وقمنا بدفنه”.