مصراتة تدفع الفاتورة الأعلى..الغرياني يدعو إلى إيقاف الدراسة في المنطقة الغربية والتفرغ للقتال

مصراتة تدفع الفاتورة الأعلى..الغرياني يدعو إلى إيقاف الدراسة في المنطقة الغربية والتفرغ للقتال

أخبار ليبيا24

دعا مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني اليوم الخميس أهالي المنطقة الغربية جميعًا إلى التفرغ للقتال وما أسماه الدفاع عن قضيتهم.

وناشد الغرياني بحسب صفحة دار الإفتاء الليبية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني أن ينظر بجدية في موضوع وقف الدراسة حماية للطلاب، وليتفرغ الناس في المنطقة الغربية كلها للدفاع عن قضيتهم”.

وقال المفتي المعزول :”أولادنا يُقصفون وهم في طريقهم للمدارس؛ ويقصفون وهم في كلياتهم، لذلك يجب النظر في قضية استمرار الدراسة في هذه الظروف”.

وأشار الغرباني بالقول إلى مصراتة التي أوقفت فيها الدراسة :”تفرغ أهل مصراتة للمعركة وأوقفوا الدراسة داخل مدينتهم، فكيف نترك مصراتة تدفع الفاتورة الأعلى من القتلى وتترك وحدها يحرم أولادها من الدراسة”.

وذكر المفتي المعزول :”ﺃﺣﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻳﻌﻠﻨﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ، ﻭﻟﻮ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﻌﻬﻢ”.

وتابع الغرياني :”ﺃﻛﺮﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﺮﺏ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ، فاﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺩﺣﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﻐﻴﺮﻭﻥ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ”.

واتهم المفتي المعزول ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ بدفع فاتورة المرتزقة الروس وقال :”ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، السعودية ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺪﺓ ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ، ﻓﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ”.

وشدد الغرياني على عدم المشاركة في مؤتمر جنيف بالقول :”ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻧﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ”.

وتابع متسائلًا :”ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ، ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ، ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻔﺎﺟﺄ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ”.