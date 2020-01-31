قبائل برقة تجتمع في طبرق وتحذر من أن يكون اجتماع جنيف نسخة ثانية للصخيرات

قبائل برقة تجتمع في طبرق وتحذر من أن يكون اجتماع جنيف نسخة ثانية للصخيرات قبائل برقة تحذّر من الصراعات الحالية بين بعض من أعضاء مجلس النواب أو السياسيين

أخبار ليبيا – 24

حذّرت قبائل إقليم برقة في شرق ليبيا، في اجتماع ضمها اليوم الجمعة في طبرق، من اجتماع جينيف القادم الذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة عقده بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومن مخرجاته.

وحلّ مجلس قبائل “الجبارنة” المتكون من قبائل “المجابرة – الجوازي – المغاربة – العواقير-العريبات – الفوايد – العرفة – العبيد – الجلالات”، في ضيافة قبيلة “القطعان” في طبرق في اجتماع تشاوري لعقد اجتماع موسع بين قبائل إقليم برقة في بداية فبراير القادم، لم يحدد مكان وتاريخ إقامته.

وحذّرت الكلمات التي ألقيت خلال اجتماع اليوم الجمعة من قبل ممثلي قبائل “الجبارنة” وقبائل منطقة “البطنان” من اجتماع جنيف القادم، وألا يكون النسخة الثانية من اجتماع “الصخيرات”.

كما لم يبد المجتمعين ارتياحيهم من مخرجات مؤتمر برلين الماضي، مشددين على أنها لا تصب في صالح الليبيين جميعاً وأن الدول الكبرى المجتمعة لم تدين صراحة التدخل التركي في ليبيا.

كما حذّرت القبائل، من الصراعات الحالية بين بعض من أعضاء مجلس النواب أو السياسيين للبحث عن الكراسي والوظائف في الحكومة القادمة.

وأكدت القبائل، على وقوفها مع الجيش الوطني الليبي وقيادته ومع مجلس النواب الشرعي ومع وحدة التراب الليبي.

وأوضح شيوخ القبائل، أنهم مع إغلاق النفط في برقة والجنوب، مؤكدين أن صادرات النفط استفادت منها الميليشيات والمحتلين وأعداء الوطن.

واتفقت القبائل، أن هذا الاجتماع هو اجتماع تحضيري تشاوري لعقد اجتماعات قادمة، كما اتفقت على عقد اجتماعات أخرى قادمة في ترهونة وفي الجنوب بعدد أكبر ومتكامل لكل قبائل برقة.