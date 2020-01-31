فكي: اتفقنا على طرق التحضير لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في برازافيل بـ”الممتاز”، قائلاً: “اتفقنا على طرق تحضير الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين، بالتشاور مع الأطراف الليبية والبلدان المجاورة والأمم المتحدة”.

فكي أضاف، في سلسلة تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الخميس، “وافقت اللجنة المؤلفة من 11 عضوًا، برئاسة الرئيس ساسو نغيسو، أيضًا على إنشاء لجنة تحضيرية لمنتدى الاتحاد الإفريقي الليبي، والتي ستكون مفتوحة لجميع أطراف النزاع الليبي، بما في ذلك زعماء القبائل والنساء والشباب وغيرها من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في ليبيا”.

وتابع “أدانت اللجنة كذلك استمرار التدخل الخارجي في ليبيا على الرغم من الالتزامات التي قطعتها في برلين، حيث أصرت جميع الأطراف على الامتثال الصارم لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ليبيا ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق العقوبات على المخالفين”.