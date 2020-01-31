حمام الأنف يدعم صفوفه بسالم عبلو عبلو لعب مع نادي الأهلي طرابلس وحقق معه بطولة الدوري في مناسبتين

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع اللاعب الليبي سالم عبلو عقدا انضم بموجبه لفريق حمام الانف التونسي.

ومن المنتظر مشاركة عبلو، في الجولة المقبله للدوري التونسي مع حمام الأنف أمام النادي البنزرتي .

وخاض عبلو خلال الفترة الماضية عدة تدريبات مع الصفاقسي، لكن العقوبات المفروضة على النادي حرمته من التوقيع مع اللاعب .

ولعب عبلو مع نادي الأهلي طرابلس وحقق معه بطولة الدوري في مناسبتين وبطولة الكأس وكأس السوبر مما مثل المنتخب الوطني في عديد المنافسات القارية .