حمام الأنف يدعم صفوفه بسالم عبلو

عبلو لعب مع نادي الأهلي طرابلس وحقق معه بطولة الدوري في مناسبتين

4

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع اللاعب الليبي سالم عبلو عقدا انضم بموجبه لفريق حمام الانف التونسي.

ومن المنتظر مشاركة عبلو، في الجولة المقبله للدوري التونسي مع حمام الأنف أمام النادي البنزرتي .

وخاض عبلو خلال الفترة الماضية عدة تدريبات مع الصفاقسي، لكن العقوبات المفروضة على النادي حرمته من  التوقيع مع اللاعب . 

ولعب عبلو مع نادي الأهلي طرابلس وحقق معه بطولة الدوري في مناسبتين وبطولة الكأس وكأس السوبر مما مثل المنتخب الوطني في عديد المنافسات القارية .

المزيد من الأخبار

ليبيا تخسر بثلاثة أمام المغرب ضمن كأس أمم إفريقيا للصالات

النصر يتأهل إلى ربع نهائي الكونفيدرالية

انطلاق بطولة لتنس الطاولة في مرزق

النصر في مواجهة مصيرية أمام دجوليبا

المزيد

ليبيا تخسر بثلاثة أمام المغرب ضمن كأس أمم إفريقيا للصالات

النصر يتأهل إلى ربع نهائي الكونفيدرالية

انطلاق بطولة لتنس الطاولة في مرزق