بعد أن حولها الإرهاب لموصل الثانية .. المستشار أبراهيم بوشناف يفتتح مركز شرطة درنة درنة عندما تدخلها منذ ثلاثة أعوام مضت كانت الصورة لا تختلف عن مدينة الموصل العراقية

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سرعان مابدأ تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بعد أكثر من أربعة أعوام على ظهوره في الانهيار، وأثبت الواقع أنه لا يستطيع الصمود أمام أية مواجهات له مع قوات الجيش والشعب الليبي في عدة مناطق، والأوضاع على الأرض تثبت ذلك مع انحصار مناطق نفوذ داعش التي ظهر فيها هذا التنظيم الإرهابي ومحاصرته في مناطق ضيقة بعد أن كان يصول ويجول ويهدد ويتوعد.

فقد كان تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي يستغل الجانب المادي والأموال الطائلة وفقر وحاجة بعض الشباب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وصعوبة الحصول على عمل وتدني الأجور وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء ليرغبهم في الاندماج إلى التنظيم فصار المال هدفهم لا التنظيم ولا عقيدته تهمهم.

في مدينة درنة – مدينة الثقافة – حين كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي “داعش” قال عدد من الناجين من هول وبشاعة الإرهاب هناك، في ذلك الوقت إن المدينة وكأن تعلوها غمامة سوداء، صارت غريبة بأماكنها وشوارعها وأهلها رغم أننا ولدنا فيها، وتربطنا بها أصالة أبًا عن جد، يتحدث الناس وكأنهم يهمسون، يسيرون في الشوارع وهم يتلفتون يمينًا وشمالًا وكأنهم ينتظرون ما لا يسر، يفزعوننا بين الحين والآخر بمشاهد القطع والقتل والجلد، نقف مذهولين ترتعد فرائصنا لا نكاد نستطيع الحراك .

وبعد فرحة التحرير، بدأت درنة بجهود الحكومة وأبنائها الشرفاء في العودة إلى الحياة المعتادة، من أعمال تنظيف وإزالة لمخلفات الحرب وما تبعها من بقايا الذخائر وأوكار الإرهاب والمفسدين .

درنة عندما تدخلها منذ ثلاثة أعوام مضت كانت الصورة لا تختلف عن مدينة الموصل العراقية المعقل السابق لتنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، يسبب الدمار والخراب الذي سببته التنظيمات الإرهابية .

فقد افتتح رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني يوم أمس مركز شرطة الساحل الشرقي وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية درنة، إضافة إلى افتتاح مركز شرطة الفتائح.

الثني اطلع أمس خلال الجولة التي رافقه فيها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي، على نسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة وعلى الاحتياجات بمدينة درنة .

وتفقد رئيس الحكومة نسبة الإنجاز بمشروع إنشاء مبني مديرية أمن درنة، وأعمال الصيانة الجارية لمقر الأمن الداخلي، ومشروع صيانة مقر البحث الجنائي، ومشروع طريق الكورنيش والحديقة .

وفي قطاع التعليم، افتتح رئيس مجلس الوزراء مدرسة النهضة بمنطقة باب طبرق، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم درنة.

وتحرّرت مدينة درنة أخيرًا من رعب الجماعات الإرهابية، التي بقت جاثمة على صدرها طيلة مايقارب الـ 7 أعوام، وانبعثت الروح فيها وسرت الحياة في عروقها ، وفي أحيائها وشوارعها ومناطقها وميادينها، بعد أن كان الخوف والرّعب يتملكها، وكانت رائحة الدّم تفوح فيها، بدل رائحة الورد والياسمين، ورد إليها من كان مهجرًا قسرًا، ومن نزح إثر المعارك مرغمًا، تاركا خلفه ذكرياته وماضيه بين جنباتها، وعلت فيها من جديد ضحكات الأطفال وصراخهم وشقاوتهم بعد أن كان بكاؤهم ودموعهم وخوفهم ظاهرًا على محيّاهم وتقاسيمهم البريئة.