بحث تعويض النازحين والمتضررة بيوتهم من منطقتي الصابري والبلاد

أخبار ليبيا24

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري مع رئيسي المجالس التسييرية بمنطقة البلاد والصابري وضع إلية وأسس لكيفية صرف التعويضات للنازحين والمتضررة بيوتهم.

وتطرق الاجتماع الذي عقد الخميس بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي إلى متابعة طرق صرف التعويضات عن طريق مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية.

ونوقش أيضًا عمليات إعادة إعمار منطقتي البلاد والصابري، والشركات التي ستبدأ في إزالة كافة الركام ومخلفات الحرب في شهر فبراير.

واستعرض خلال الاجتماع أعمال البنية التحتية للمناطق، وما توصلت إليه لجان حصر الأضرار والتعويضات واستكمال حصرها.