الصحة العالمية: كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

أخبار لييا24

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السبب الرئيسي ليس ما يحدث في الصين، وإنما ما يحدث في دول أخرى”.

وتابع غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، أن مبعث القلق هو انتقال الفيروس إلى دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.

ووصف المدير العام للمنظمة فيروس كورونا بأنه “انتشار غير مسبوق” تمت مواجهته بـ”رد غير مسبوق”.

وأشاد غيبريسوس بـ”الإجراءات الاستثنائية” التي اتخذتها الصين للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الصين 170 شخصا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 98 حالة إصابة في 18 دولة غير الصين، لكن لا حالات وفاة حتى الآن.

يشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة الليبية باشرت الخميس في الإجراءات الوقائية في مطار بنينا الدولي وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل “كورونا”.

وشرعت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ في تنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، بفحص القادمين.

ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه، حيث تأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بفيروس كورونا في دولة الصين وبعض الدول الأخرى.