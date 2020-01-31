الصحة العالمية: كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية
أخبار لييا24
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السبب الرئيسي ليس ما يحدث في الصين، وإنما ما يحدث في دول أخرى”.
وتابع غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، أن مبعث القلق هو انتقال الفيروس إلى دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.
ووصف المدير العام للمنظمة فيروس كورونا بأنه “انتشار غير مسبوق” تمت مواجهته بـ”رد غير مسبوق”.
وأشاد غيبريسوس بـ”الإجراءات الاستثنائية” التي اتخذتها الصين للحيلولة دون انتشار الفيروس.
وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الصين 170 شخصا.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 98 حالة إصابة في 18 دولة غير الصين، لكن لا حالات وفاة حتى الآن.
يشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة الليبية باشرت الخميس في الإجراءات الوقائية في مطار بنينا الدولي وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل “كورونا”.
وشرعت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ في تنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، بفحص القادمين.
ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه، حيث تأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بفيروس كورونا في دولة الصين وبعض الدول الأخرى.
وأكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول.
وأشار الفسي إلى أنه تم توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص، لافتا إلى أنه ستتم إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا كشف الخميس أن وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز بدأت بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي .
وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.
وأضاف الجازوي أن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية, البرية,البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.