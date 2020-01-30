وزير شؤون شمال إفريقيا البريطاني يتفق مع صنع الله على “ضرورة” رفع الحصار عن النفط

وزير شؤون شمال إفريقيا البريطاني يتفق مع صنع الله على “ضرورة” رفع الحصار عن النفط الطرفان اتفقا على ضرورة رفع حصار النفط في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني، أندرو موريسون، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن الطرفين اتفقا على ضرورة رفع حصار النفط في المنطقة الشرقية.

الوزارة ذكرت، أن إغلاق منابع النفط يضر بالشعب والاقتصاد الليبي، قائلة إن “الوطنية للنفط في طرابلس تعد المؤسسة الشرعية الوحيدة المكلفة بإدارة النفط في ليبيا”.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إغلاق الموانئ النفطية تسبب في خسائر بإنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.

فيما قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن إنتاج ليبيا من النفط قد يتوقف تمامًا، بعد بضعة أيام، موضحًا أن الصراع في ليبيا يُعرض إنتاج النفط للخطر.