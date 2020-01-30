وزيرا خارجية مصر وفرنسا يجددان رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري من نظيره الفرنسي أمس الأربعاء، في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كل من مصر وفرنسا، ومناقشة الأوضاع في المنطقة من بينها ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الطرفين بحثا آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، إضافة إلى تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون الأخيرة في هذا الصدد.

واتهم ماكرون، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ”عدم احترام كلامه” المتعلق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، قائلا: “رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية”، معتبرا أن ذلك “يتعارض صراحة مع ما التزم إردوغان بالقيام به خلال مؤتمر برلين، وأنه لم يحترم كلامه”.

وردت وزارة الخارجية التركية، مؤكدة أن “استمرار هجمات قوات الجيش ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها”، على حد قوله.