مُطالبًا السراج بأن يصحو من غفوته.. الشح: ماكرون يدافع عن حفتر باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان برلين

مُطالبًا السراج بأن يصحو من غفوته.. الشح: ماكرون يدافع عن حفتر باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان برلين الشح: لم يعد ينفع مع فرنسا اللغة الدبلوماسية الهادئة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن التدخل التركي في الأزمة الليبية.

“الشح” قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الرئيس الفرنسي يحاول الدفاع عن قاتل الأطفال حفتر باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان برلين، حسب قوله .

وتابع “لم يعد ينفع مع فرنسا اللغة الدبلوماسية الهادئة، نأمل من السراج أن يصحو من غفوته ويرد على مثل هذه التصريحات خاصة بعد مجزرة الهضبة، “بالليبي رد حتى ب ووه راك خترتها”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد أن بلاده رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، متهما تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية.

ماكرون قال ، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس أمس الأربعاء، نقلت تفاصيله وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوقاف.