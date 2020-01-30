مندوب روسيا يعرب عن قلقهم إزاء انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا نيبينزيا: الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مجددا دعوة موسكو للجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع في البلاد.

وقال نيبينزيا في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا اليوم الخميس: “نعرب عن قلقنا إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة ونؤكد ضرورة وقف الجهات الخارجية الفاعلة عن تغذية الصراع”.

وأضاف نيبينزيا، أن “الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل”، على حد قوله.

وكان المشاركون في مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الجاري بشأن الأزمة الليبية، قد أكدوا التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.