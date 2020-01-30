مكتب ضمان الجودة بجامعة بنغازي يعقد اجتماعا لعرض أعماله بالعام الماضي مكتب ضمان الجودة والأداء بجامعة بنغازي يناقش الخطة الاستراتيجية للعام 2020

أخبار ليبيا24

عقد مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء في جامعة بنغازي، اليوم الخميس، اجتماعا لعرض تقرير حول الأعمال التي قام بها المكتب بالعام الماضي.

وجرى الاجتماع في حضور مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة، الدكتورة فاطمة الفلاح، ومنسقي الجودة في الكليات المختلفة.

ونقل المركز الإعلامي بجماعة بنغازي، عن الفلاح قولها، إن اجتماع اليوم عرض فيه تقرير حول ما قام به مكتب ضمان الجودة خلال العام الماضي، وسير عمل الكليات وما بها من صعوبات وعقبات، وذلك من أجل مناقشة المقترحات الموضوعة لتذليل هذه الصعوبات والعقبات.

كما جرى أيضا مناقشة الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية للعام 2020 لمكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء.

وأفادت الفلاح، أن هذه الخطة مبنية على أساس استراتيجية الجامعة الخماسية 2017-2023 لمحاولة نشر وتفعيل ثقافة الجودة في كل وحدات الجامعة، إضافة إلى الشروع في إقامة ورش عمل ودورات لمنسقي الجودة على مستوى الكليات وعلى مستوى الأقسام العلمية بها.