مؤسسة النفط: خسارة أكثر من 562 مليون دولار بسبب إقفال النفط

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أن إجمالي قيمة الخسائر المالية منذ الإقفال غير القانوني للنفط حتى يوم أمس الثلاثاء، بغلت أكثر من 562,323 مليون دولار، وذلك بعد هبوط الإنتاج إلى 288,181 ألف برميل يوميا.

وجددت المؤسسة في بيانها اليوم الأربعاء، دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير القانونية، مطالبة بـ”السماح الفوري” لاستئناف عمليات الإنتاج، وحذرت من مزيد الخسائر نتيجة لتلك الإقفالات، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وأوضحت المؤسسة، أن الوقود لايزال متوافرًا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، حيث تواصل السفن تزويد هذه المناطق بالوقود، لكنها أشارت إلى أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات جراء تردي الأوضاع الأمنية.

ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط، أحدث الأرقام المتعلقة بمستودعات المناطق والوسطي والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك في إطار حرصها على إطلاع المواطنين على مدى توفر الوقود في مناطقهم.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 18 يناير الجاري حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.