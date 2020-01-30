لمنع تسلل “كورونا”..بدء الإجراءات الوقائية بمطار بنينا الدولي وتفعيل جهاز القياس الحراري

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باشرت وزارة الصحة في الحكومة الليبية اليوم الخميس في الإجراءات الوقائية في مطار بنينا الدولي وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل “كورونا”.

وشرعت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ في تنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، بفحص القادمين.

ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه، حيث تأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بفيروس كورونا في دولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وأكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول.

وأشار الفسي إلى أنه تم توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص، لافتا إلى أنه ستتم إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا كشف اليوم الخميس أن وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز بدأت بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي .

وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.

وأضاف الجازوي أن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية, البرية,البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.