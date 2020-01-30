لا مفر من العدالة.. البحث الجنائي يلقي القبض على مسؤول إعلامي سابق بتنظيم داعش في سرت

لا مفر من العدالة.. البحث الجنائي يلقي القبض على مسؤول إعلامي سابق بتنظيم داعش في سرت أينما فرّ الإرهابيين فستظل العدالة تلاحقهم

أخبار ليبيا24

طالما ركزت التنظيمات الإرهابية على توظيف الإعلام الإلكتروني الذي غزا الفضاء الافتراضي لأغراض الدعاية وتجنيد أكبر قدر من العناصر المتطرفة لتنفيذ مخططاته الإرهابية الدنيئة التي تتميز بالتهويل والترهيب والتخويف بهدف التأثير على الرأي العام.

فخلال السنوات الماضية اعتمدت التنظيمات الإرهابية على رأسها القاعدة وداعش وأنصار الشريعة على وسائل الإعلام الجديد المتمثلة في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها في ليبيا، حيث قامت تلك التنظيمات في بتوظيف عناصر لهذه المهمة التي أصبحت تتفشى بسرعة هائلة هذه الأيام.

ولأن ممارسة الإرهاب الالكتروني هو إرهاب في حد ذاته؛ فقد أصبح لزامًا على الدول محاربته بشتى الطرق، والتي من بينها تتبع عناصره والقبض عليهم ومحاكمتهم.

وفي هذا الإطار، أعلنت، اليوم الخميس، الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التي مارست وظيفة الإرهاب الإلكتروني لصالح تنظيم “أنصار الشريعة” سابقًا ومن ثم لتنظيم “داعش”.

وأعلن، وليد العرفي، رئيس المكتب الإعلامي والمتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي الليبي، القبض على “مصطفى الزوبيك المصراتي” أحد المسؤولين الإعلاميين، وجارٍ التحقيق معه.

وأفاد العرفي، “أن الزوبيك قُبض عليه داخل سرت، وأنه جارٍ التحقيق معه لعمله في وقت سابق مصورا ناشطا في التنظيم الإرهابي”.

وارتبط اسم “الزوبيك” مع تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على سرت، وتم تكريمه من التنظيم الإرهابي حينها لنشاطه في عملية التصوير.

وجاءت هذه العملية في إطار مواصلة الحكومة الليبية بأجهزتها في مكافحة الإرهاب وتعقب عناصره أينما حلّوا أو اختفوا.

إن مثل هذه العملية تؤكد بأن الحكومة بأجهزتها الأمنية تصر على أنه لا يمكن أن تكون الأراضي الليبية مرتعاً للإرهابيين، كما تؤكد أن الإرهاب في ليبيا بات وشك الانهيار والهزيمة الحتمية.

ولقد أصبح واضحًا مدى المُشاركة الفعلية لأجهزة وزارة الداخلية إلى جانب الجيش الوطني الليبي في أعمال مختلفة ترمي إلى ضبط التهديدات وإلقاء القبض على العناصر المنفذة لهذه التهديدات.

لقد سعت عدّة تنظيمات إرهابية في السنوات الماضية إلى بسط سيطرتها الميدانية على عدة مدن ومناطق في ليبيا، لكن مواجهتها ومحاربتها ومطاردتها أصبح رعبًا يؤرق عناصرها الفارة.

لقد أدت، أجهزة وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، دورًا رياديًا في ليبيا من أجل مطاردة العناصر الإرهابية والقبض عليها وإحالتها إلى المحاكم للقصاص منها جراء ما اقترفته من جرائم إنسانية في حق المواطنين الليبيين على مدار السنوات الماضية.