في حادثة تعكس تكاتف الليبيين لمحاربة الإرهاب.. راعي غنم يقود أجهزة الأمن إلى حقائب متفجرة مخبأة في الصحراء

في حادثة تعكس تكاتف الليبيين لمحاربة الإرهاب.. راعي غنم يقود أجهزة الأمن إلى حقائب متفجرة مخبأة في الصحراء محاربة الإرهاب مسؤولية متكاملة تقع على عاتق المجتمع إلى جانب كونه مهمة للدولة

أخبار ليبيا 24-خاص

لجأت التنظيمات الإرهابية في ليبيا أكثر من مرة إلى استخدام العربات المفخخة وزراعة العبوات الناسفة لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني، إضافة لاستخدامها في عمليات اغتيال وتفجير أودت بحياة المئات من الليبيين خلال السنوات الماضية.

ويأتي استخدام المتفجرات ضمن تكتيكات حرب العصابات التي لجأت إليها التنظيمات بعد هزيمتها ولنشر الفوضى الأمنية والانفلات الأمني على نطاق واسع.

وضمن مساعي الأجهزة الأمنية للحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية في ليبيا، عثرت عناصر البحث الجنائي في طبرق على حقائب متفجرة مخبئة وسط الصحراء القريبة من الطريق الصحراوي الرابط بين طبرق شرقًا وإجدابيا غربًا.

وأفاد مصدر أمني من قسم البحث الجنائي في طبرق لأخبار ليبيا 24، أن العثور على الحقائب جاء بعد ورود معلومات تلقاها القسم من قبل أحد رعاة الأغنام الذين يرعون بمواشيهم بحثًا عن لقمة العيش في لك المنطقة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، “إن قسم البحث الجنائي تلقى معلومة عن طريق راعي أغنام بوجود حقائب متفجرة مخبئة في رمال الصحراء جنوب طريق طبرق إجدابيا بنحو 4 كيلومترات”.

وأضاف، “تم التحرك عن طريق دورية للمكان المعلوم وتم العثور على عدد 37 حقيبة متفجرة كانت مخبئة في الرمال”، مشيرًا إلى أن العوامل الجوية كان لها دور في إظهار تلك الحقائب المتفجرة على وجه الأرض.

وواصل المصدر، يروي لأخبار ليبيا 24، بقية تفاصيل العثور على تلك الحقائب، قائلًا: “راقبنا المكان لمدة 3 ليالي ولم يأتي لها أحد. تم إحضارها إلى قسم البحث الجنائي وتم إخطار النيابة العامة ومدير الأمن وهندسة الألغام”.

وأكد المصدر الأمني، أن هذه الحقائب المتفجرة تستخدم كمضادات للدبابات، كما أنها تستخدم من قبل الإرهابيين في عمليات التفجير والسيارات المفخخة.

ومما لا شك فيه؛ فإن الهجمات الإرهابية بواسطة السيارات المفخخة والمتفجرات ترمي إلى جعل الناس يعيشون في حالة مستمرة من الترقب والخوف والدمار النفسي، ولتحقيق الغايات القذرة للتنظيمات الإرهابية.

وتعكس حادثة العثور على تلك المتفجرات مدى حرص أجهزة الدولة في ليبيا وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي والشرطة على بذل جهود أكثر، لمكافحة الإرهاب ودحر التنظيمات الإرهابية، وإحباط كل السُبل التي تنتهجها لهدم الدولة.

وعلى الجانب الآخر، تعكس حادثة العثور على تلك الحقائب المتفجرة، حرص ووعي الليبيين وحسهم بالمسوؤلية تجاه المشاركة في مكافحة الإرهاب الذي حاول تدمير بلادهم خلال السنوات الماضية.

إن محاربة الإرهاب والتطرف واجب ومسؤولية متكاملة تقع على عاتق المجتمع إلى جانب كونه مهمة للدولة وأجهزتها، إذ إن التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية والجيش الوطني مسألة مهمة من أجل المحافظة على أرواح المواطنين وأمن بلادهم وتخليصها من شرور الإرهاب وعناصره المتطرفة.