عقيلة صالح يدعو النواب لحضور جلسة الإثنين المقبل في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين المقبل الموافق 3 فبراير في مدينة بنغازي.

وكانت دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إلى مجلس النواب للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي نهاية الشهر الجاري في جنيف، محور مناقشات المجلس الأخيرة.

وقد أعلن سلامة، قبل أسبوعين عن عقد مسار سياسي لحل الأزمة الليبية في جنيف نهاية يناير الجاري بمشاركة 40 شخصية، إضافة إلى 13 مندوبا عن كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتمثيله في الحوار، فيما ستختار البعثة 14 شخصية أخرى.

وكلف مجلس النواب النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة بالتواصل مع البعثة الأممية في هذا الشأن.

والتقى حومة والنويري في العاصمة التونسية غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، في 23 يناير لنقل تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري، واللجان التي ستنبثق من الأطراف، والنتائج المتوقعة منه.

و احتضنت العاصمة برلين الأحد الماضي مؤتمرا حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

كما تضمن البيان دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعوتها كذلك للعب دور في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة مراقبة دولية برعاية أممية، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر على أن تجتمع شهريًا.