شخصيات موالية لحكومة الوفاق ترد على تصريحات ماكرون بشأن أردوغان ماكرون يقول إن أردوغان نكث بوعوده بشأن إنها الأزمة في ليبيا

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شنت شخصيات موالية لحكومة الوفاق هجومًا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد اتهامه، يوم الأربعاء، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها بشأن إنهاء التدخل في الأزمة الليبية، وذلك بعد وصول سفن حربية تركية إلى طرابلس.

واشتملت، تغريدات على تويتر، كتبتها الشخصيات الموالية لحكومة الوفاق، على مطالبة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بالرد على تصريحات، الرئيس الفرنسي، ضد نظيره التركي.

وقال، أشرف الشح، المستشار السابق للمجلس الأعلى، “الرئيس الفرنسي.. يحاول الدفاع عن “قاتل الأطفال” حفتر باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان برلين”. وأضاف، “لم يعد ينفع مع فرنسا اللغة الدبلوماسية الهادئة، نأمل من السراج أن يصحوا من غفوته ويرد على مثل هذه التصريحات خاصة بعد مجزرة الهضبة، (بالليبي رد حتى ب ووه راك خترتها)”.

من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام وسفير ليبيا لدى مالطا، الأسبق، الحبيب الأمين، إن الرئيس “ماكرون يحتاج أن يرى الحكومة الليبية بـ “كرافتات صفراء” على لون الشعب الفرنسي والسترات الصفراء، ولا بأس من العيون الحمراء إن تعذرت الضحكة الصفراء”. وأضاف، “السيد ماكرون: قبل أن تختار فرنسا لليبيا الحلفاء، عليك أن تخبرنا من حرر باريس من هتلر!؟ إذهب للجحيم”.

كما كتب، بشير السويلحي، نجل عبدالرحمن السويحلي، مغردًا ضد ماكرون، “كذلك أنت وباقي صبيانك في المنطقة أخللتم بكل التعهدات. بيننا وبينكم الميدان”.

وغالبًا ما كتبت هذه الشخصيات تغريدات على تويتر مناهضة للجيش الوطني ولقائد العام، المشير خليفة حفتر.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، “أود أن أعبر عن قلقي فيما يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي، والذي يتناقض تماما مع ما التزم به الرئيس أردوغان في مؤتمر برلين”.

وأضاف “شاهدنا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية، هذا انتهاك واضح وخطير لما تم الاتفاق عليه في برلين”.

وأكد ماكرون، إن هذه الممارسات “تمس بأمن أوروبا ومنطقة الساحل الإفريقي”. وشدد ماكرون على أنه “يدين بشدة الاتفاق الأخير المبرم” بين حكومة الوفاق وتركيا حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا.