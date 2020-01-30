سلامة: الهدنة المعلن عنها في غرب ليبيا اسمية فقط

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قدم الممثل الخاص لألمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، اليوم الخميس، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال سلامة، إن الهدنة المعلن عنها في غرب ليبيا لا تعدو إلا أن تكون هدنة اسمية، مشيرًا إلى ازدياد تبادل الضربات المدفعية بشكل كبير في طرابلس في الأيام الأخيرة، مع ما رافق ذلك من زيادة في عدد الضحايا المدنيين بسبب القصف العشوائي.

وأشار سلامة إلى اندلاع اشتباكات في منطقة أبوقرين أسفرت عن عشرات الضحايا في صفوف قوات الوفاق والجيش الوطني الليبي. وقال، “إن البعثة سجلت أكثر من 110 حالة خرق للهدنة”.

وأضاف، “يعتريني قلق عميق إزاء التعزيزات العسكرية التي يتلقاها الجانبان، مما ينذر بوقوع نزاع أوسع نطاقا يضر بالمنطقة برمتها؛ فقد تواصل تلقي الطرفين المتحاربين لعدد ضخم من المعدات المتقدمة والمقاتلين والمستشارين من جهات خارجية راعية، وذلك في انتهاك صارخ لحظر التسليح وكذلك للتعهدات التي قدمها ممثلو هذه البلدان في برلين”.

وقال “إن حكومة الوفاق استقبلت مقاتلين أجانب بالآلاف، كما أنها قامت خلال هذه الفترة، بدعم من إحدى الجهات الخارجية المساندة، بنصب منظومات دفاع جوي متقدمة في جميع أنحاء المنطقة الغربية، وبعبارة صريحة، نظام “هاوك المضاد” للطائرات”.

وتابع “مؤخرا وفي يوم الثلاثاء بالتحديد، لوحظ وجود أصول بحرية أجنبية، بما في ذلك سفن حربية قبالة سواحل طرابلس، بالإضافة إلى عدد من سفن الشحن”.

وقال، “إنني أحث الأطراف والجهات الأجنبية الراعية التابعة لها على الكف عن هذا المسلك المتهور وتجديد التزامهم المعلن بالعمل على وقف إطلاق النار”.