جنائي طبرق يسجل أكثر من 4 آلاف قضية حق عام وخاص منذ فبراير 2011

جنائي طبرق يسجل أكثر من 4 آلاف قضية حق عام وخاص منذ فبراير 2011 مسؤول أمني يرجع تزايد الجرائم الجنائية إلى انتشار السلاح

أخبار ليبيا 24 –خاص

كشف مصدر أمني مسؤول في قسم البحث الجنائي في طبرق، اليوم الخميس، لأخبار ليبيا ،24 أن عدد القضايا التي سجلت في القسم منذ فبراير 2011 وحتى الآن قد بلغ (4304) قضية. وأرجع المصدر، أن سبب هذه القضايا انتشار السلاح والمخدرات بجميع أنواعها.

وقال، “رغم قلة الإمكانيات إلا أن أفراد قسم البحث الجنائي بطبرق وبمساعدة مديرية الأمن أستطاع أن يضبط هذه القضايا على مدار الأعوام الماضية”.

واستطاع أفراد القسم في حل طلاسم أصعب القضايا وضبط الجناة في ساعات محدودة في عدد من القضايا.

وأشار المصدر، إلى أن القضايا المضبوطة كانت في (السرقة – النصب والاحتيال – الإتلاف العمد – المشاجرة – شرب مواد مسكرة – دخول البلاد خلسة – تعاطي مواد مخدرة – نقل هجرة – المواقعة – انتهاك حرمة مسكن – السرقة بالإكراه – إهانة موظف عمومي – الإيذاء – التحرش – إساءة أفراد الأسرة – إتلاف أموال الغير – التهديد – الخطف – نقل مهاجرين ومساعدتهم لدخول البلاد خلسة – انتحار – القتل – شكاوى إدارية – التشهير والافتراء – التزوير – السب والشتم والتهديد – الزنا – الخيانة الزوجية – السحر والشعوذة – تقديم صك بدون رصيد – هتك العرض – تقليد الأختام العامة).

وارتفعت وتيرة الجرائم الجنائية في ليبيا الليبية بعد أحداث فبراير 2011، وذلك بسبب انتشار السلاح والانفلات الأمني الذي شهدته في بعض الأعوام.