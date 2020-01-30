تركيا: حفتر يواصل هجماته ضد حكومة الوفاق بدعم عسكري من فرنسا الخارجية التركية: ماكرون حاول مجدداً خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم غير حقيقية ضد بلدنا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن هجمات حفتر ضد حكومة الوفاق الشرعية لازالت مستمرة بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا، وهو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ضد تركيا في وقت سابق من هذا اليوم.

وقال أقصوي: إن “ماكرون حاول مجدداً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد بلدنا”، مشيرا إلى أن “استمرار هجمات حفتر ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها”.

وأضاف أقصوي:” إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولاً إنهاء دعمها لحفتر”، مؤكدا أن فرنسا المسؤول الرئيس عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011، حسب رأيه.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أنه لم يعد سرا تقديم فرنسا دعما لا مشروطا لقوات حفتر لتكون صاحبة الكلمة على موارد ليبيا الطبيعية، مضيفا أن الماضي المظلم لفرنسا في إفريقيا معلوم للجميع، وأن المذابح التي وقعت في الجزائر لاتزال في الأذهان.

وأشار حامي أقصوي، إلى أنه يتوقع من فرنسا لعب دور إيجابي لتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا بدلا من إلقاء اللوم على تركيا، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أدان في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم الأربعاء، مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وليبيا.

وقال ماكرون، إن تركيا أخلت بتعهدات اتفاق برلين، مشيرا أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا مؤخراً، مضيفا أن إخلال تركيا بوعودها يعد انتهاكاً للسيادة الليبية وأمن أوروبا ودول ساحل البحر الأبيض المتوسط.