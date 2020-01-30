تأمين ليبيا يعني تأمين إيطاليا.. دي مايو: الطريق الرئيسي لإنهاء النزاع في ليبيا تنفيذ حظر الأسلحة بشكل كامل دي مايو: يجب وقف كافة التدخلات الخارجية ومتابعة النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، محادثة هاتفية، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

دي مايو ذكر في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأربعاء، أنه أكد على أن الطريقة الرئيسية لحل النزاع في ليبيا، هي تنفيذ حظر الأسلحة بشكل كامل، عن طريق البر والبحر والجو.

وبيّن وزير الخارجية الإيطالي، أنه يجب وقف كافة التدخلات الخارجية ومتابعة النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين، مُختتمًا: “نواصل العمل بأقصى درجات الالتزام بأمن البحر المتوسط، فإن تأمين ليبيا يعني تأمين إيطاليا أيضًا”.