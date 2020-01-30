بكاميرات حرارية..بدء المسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا اليوم الخميس أن وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز بدأت بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي .

وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.

وأضاف الجازوي أن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية, البرية,البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا نفى الثلاثاء تسجيل أي حالات مصابة بفيروس “كورونا” في البلاد.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مايتداول من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات لفيرس كورونا في بعض المدن هي أخبار عارية عن الصحة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن فيروس كورونا لا يتم الكشف عنه إلا عن طريق المختبر المرضي التابع للمركز.

وطالب المركز بعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيس المتمثل في مكتب الإعلام بالمركز.