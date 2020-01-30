الرئيس التونسي يزور الجزائر لبحث الأزمة الليبية الإثنين المقبل تلي هذه الزيارة زيارات أخرى خلال الشهر المقبل لعدد من الدول العربية والخليجية

أخبار ليبيا 24 – خبر

يزور الرئيس التونسي قيس سعيد، دولة الجزائر، الإثنين المقبل؛ لبحث الأزمة الليبية، تليها زيارات أخرى خلال الشهر المقبل إلى عدد من الدول العربية والخليجية للسبب ذاته.

وقالت مصادر من الفريق الاستشاري للرئيس التونسي، في تصريحات صحفية، إن سعيد سيرافقه وزير الخارجية بالنيابة صبري الباش طبجي وأعضاء من مجلس الأمن القومي التونسي، لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا والبحث عن فرص الحل الممكنة وتنسيق المواقف تجاه الأزمة الليبية.

وأوضحت المصادر أن موقف الرئيس التونسي يقوم على مبدأ الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف الليبية والعمل على النأي ببلاده التي تترأس الدورة الـ30 للقمة العربية من كل التأثيرات الخارجية.

وتعد زيارة سعيد للجزائر، الثانية له منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في الثالث عشر من أكتوبر 2019، بعد زيارته إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس بن سعيد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، استقبل الإثنين، بقصر قرطاج، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لبحث عدد من القضايا والملفات المحلية والإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الليبية.