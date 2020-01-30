الجهود لمكافحة الإرهاب لم تندثر بل على العكس لا تزال قائمة وبنفس العزيمة أو أكثر

الجهود لمكافحة الإرهاب لم تندثر بل على العكس لا تزال قائمة وبنفس العزيمة أو أكثر

أخبار ليبيا24- خاص

لقد عانت ليبيا لسنوات من ويلات التّنظيم الإرهابيّ داعش وجرائمه الّتي اختلفت معالمها وتعدّدت أساليبها، إلّا أنّها كلّها صبّت في خانةٍ واحدةٍ وركّزت على هدفٍ واحدٍ ألا وهو القضاء على استقرار البلاد وسلب المواطنين أرضهم بغية تحويلها إلى “دولةٍ داعشيّةٍ” لها قوانينها وقواعدها الخاصّة القائمة على التّطرّف الفكريّ الّذي لم يمتّ يومًا بصلةٍ إلى القيم الإنسانيّة أو إلى التعاليم الدينيّة.

فالجماعات الإرهابيّة الداعشيّة لم تخلّف وراءها سوى الموت حافرةً مشاعر الحزن والألم والأسى في قلوب ضحايا التّنظيم لقد أسفرت الجرائم الدّاعشيّة كلّها في تدمير وتخريب منازل المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى المباني الحكومية.

كما تسببت الجماعات الداعشيّة في قتل وخطف وتعذيب الكثير من المدنيين والعسكريين وكل من رفض وجود هذه الجماعات الإرهابية.

فقد لجأ التّنظيم إلى أسر الكثير من الأفراد الّذين رفضوا تأييد أفكاره المتشدّدة وكثيرون منهم تعرّضوا للتعذيب والقتل.

صحيحٌ أنّ هزيمة الإرهاب في ليبيا لم تكن سهلة، ولكنّ الجهود المختلفة الّتي بذلتها السلطات وكذلك التعاون الملحوظ الّذي أعرب عنه المواطنون أدّى، من دون شكّ، إلى إضعاف داعش ومحو الفكر الداعشيّ من المجتمع اللّيبيّ.

ولكن، في المقابل، لا بدّ من الاستمرار في عمليّات تطهير ربوع ليبيا من التهديدات الإرهابيّة ومن معالم الإرهاب والإجرام، وهنا يكمن دور الشباب اللّيبيّ من خلال التصرّف بمسؤوليّة تجاه بلدهم.

ومن الملفت أيضًا أنّ هذه الجهود لم تندثر، بل على العكس لا تزال قائمة وبنفس العزيمة أو أكثر، إذ إنّ الاعتقالات تستمرّ، والتحقيقات لم تنقطع، والعمليّات الأمنيّة والعسكريّة لمكافحة الإرهاب لا تزال في أوّجها.

ففي هذا السّياق، تمكّنت القوات الأمنية من تدمير أكثر من 99% من الخلايا الإرهابية النائمة في شرقي البلاد، وتمت السيطرة على هذه المناطق بالكامل، وكذلك في الجنوب.

كما أنّه يتمّ العمل على تأمين المناطق المحرّرة من داعش ووضع قوات أمنية داعمة للقوات المسلحة لحماية هذه المدن ومن فيها.

وفيما يتعلّق بالمحتجزين في السجون، سواء مَن تم ضبطهم من خلايا نائمة أو مَن تم أسرهم خلال العمليات القتالية، أفادت السلطات أنّ التحقيقات معهم من قبل المدعي العسكري قد بدأت.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية لن تقوم فقط بالأعمال الأمنية، لكن بوضع وتنفيذ مشروعات تنموية، لأن أغلب البنية التحتية الأمنية دُمرت، خلال سيطرة الجماعات الإرهابية على العديد من المناطق الليبية خلال السنوات الماضية.

لقد انتهت مشاهد القتل والذبح التي نفذتها مجموعات داعش الإرهابية في حق الدّولة والمواطنين، لقد لَقيَ كلّ مجرمٍ عقابه، لقد تحرّرت المدن من التهديد الداعشيّ، و”الحبل على الجرّار”، فالجهود مستمّرة لإلغاء داعش وإرساء الأمن التّام في ليبيا.