مناقشة العراقيل التي تعيق عمل مرافق النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى

الاجتماع يأتي بعد بسط الأمن بسرت وعودة كافة الأجهزة والقطاعات للعمل بصورة طبيعية

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أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية الدكتور حسن الزيداني اجتماعا مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى اليوم الأربعاء مقر الوزارة شحات .

الاجتماع تمحور حول العراقيل التي تعيق عمل مرافق الجهاز المختلفة والأجهزة التابعة له، وكذلك تذليل المختنقات التي تقف حائلا دون أداء الإدارات التابعه له لمهام عملها خاصة بعد بسط الأمن بمدينة سرت وعودة كافة الأجهزة والقطاعات للعمل بصورة طبيعية .

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