مستغلاً انشغال العالم بإعلان ترامب لصفقة القرن.. أردوغان يرسل معدات حربية إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال شهود عيان إن جنودًا أتراك نزلوا فجر اليوم الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم مليشيات حكومة الوفاق في معارك طرابلس.

ورافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان عزمه دعم حكومة الوفاق، رغم تعهده في “مؤتمر برلين” بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وقال مصدر عسكري إن “البارجتين تحملان اسمي “غازي عنتاب” و”قيديز”، وقد تكفّلت قوتا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى الميناء، فيما تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة.

كما أكد مصدر مُطلع من داخل مطار مصراتة، يوم أمس الأول الإثنين، وصول 40 ضابط تركي على متن طائرة الخطوط الأفريقية بمطار مصراتة، مشيرًا إلى أنه جرى التكتم على تفاصيل الرحلة، كما تم إخراج عدد كبير من الموظفين من المطار، بحيث لم يتبق إلا من يقوم بالعمليات التشغيلية بالكاد.

وتستمر خروقات واستفزازات الميليشيات المسلحة في محاور طرابلس لقوات الجيش الوطني للدفع بهم لخرق الهدنة التي الإعلان عنها من موسكو، فضلاً عن محاولات حكومة الوفاق لاستغلال فترة التوقف لتدعيم صفوفها بالمرتزقة السوريين والضباط الأتراك ضمن اتفاق التعاون الأمني المُبرم مؤخرًا مع تركيا.