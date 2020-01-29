محاولة للوصول إلى خارطة الطريق .. انطلاق أعمال اللجنة الأفريقية حول ليبيا ببرازافيل

أخبار ليبيا 24 – خبر

ينطلق غدًا الخميس اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، المقرر ببرازافيل عاصمة الكونغو.

ونقلت العين الإخبارية، تصريحات عن مصادر سودانية، قولهم إن الاجتماع يناقش الأوضاع في ليبيا ومحاولة الوصول إلى خارطة طريق للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يضم رؤساء بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والكونغو فيلكس تشيسيكيدي، ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى دنيس ساسو نجيسو إلى جانب دول جوار ليبيا.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.