متهمًا تركيا بنقض تعهدات برلين .. ماكرون : رصدنا نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، متهما تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية.

ماكرون قال، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم الأربعاء، نقلت تفاصيله وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوقاف .

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.